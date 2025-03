Eineiige Zwillingsschwestern heiraten Brüderpaar

Antrag vor See und auf Bergspitze

Drei Jahre später ging Jeremy vor seiner Kristen an einem See auf die Knie und hielt mit einem Smaragd-Ring in silberner Fassung um ihre Hand an. Es war auf die Minute mit seinem Bruder getimt. Denn Caleb fragte zeitgleich seine Brooklyn auf einer Bergspitze mit einem identisch geschnittenen Smaragd-Ring – allerdings mit Goldfassung.