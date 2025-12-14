Französische Schüler suchen Familie von NÖ-Soldat

Schülerin schrieb der „Krone“

Und die Schulklasse des Geschichtelehrers ist richtig engagiert. „Mit drei Familien der gefallenen Soldaten haben wir bereits Kontakt aufgenommen“, berichtet Lucie Dufour, eine Schülerin der „Krone“. Eine Familie in Sachsen erhielt die Dokumente sogar im Rahmen einer kleinen Zeremonie zurück, sagt die Schülerin. Zwei weitere Familien werden noch gesucht: eine davon in Polen und die andere in Niederösterreich.