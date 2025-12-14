Vorteilswelt
1944 gefallen

Französische Schüler suchen Familie von NÖ-Soldat

Niederösterreich
14.12.2025 06:00
Geschichtslehrer Matthieu Delatte (3. v. re.) und Deutschlehrer Bernard Jeanningros (li.) und ...
Geschichtslehrer Matthieu Delatte (3. v. re.) und Deutschlehrer Bernard Jeanningros (li.) und die Gymnasiasten, die die „Krone“ kontaktiert haben.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Ein Geschichteprojekt aus einem Gymnasium im französischen Nancy führt bis nach Niederösterreich. Gesucht wird von den Jugendlichen eine Familie Reschreiter in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden).  

0 Kommentare

Vor drei Jahren entdeckte der Franzose Romain Cremey in seinem Haus in Lothringen mehrere Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg. Soldbücher, Briefe und Fotos deutscher Soldaten kommen zum Vorschein. Die Männer waren 1944 im Zweiten Weltkrieg in Nordfrankreich gefallen. Die Papiere sind vermutlich nach dem Krieg im  Haus des Bürgermeisters des Dorfes gelandet – und dieser war ein Vorfahr von Romain Cremey.

Geschichtslehrer bekam die Soldaten-Unterlagen
Der Franzose entschied, die persönlichen Unterlagen den Familien der gefallenen Soldaten zurückzugeben. Dafür übergab er das gesamte Material dem Geschichtslehrer Matthieu Delatte, eines örtlichen Gymnasiusm, der ein Schulprojekt daraus machte. 

Zitat Icon

Im Soldbuch steht, dass Alois Reschreiter in Klausen-Leopoldsdorf (Baden) geboren ist.

Schülerin Lucie Dufour

Bild: privat

 

Schülerin schrieb der „Krone“
Und die Schulklasse des Geschichtelehrers ist richtig engagiert. „Mit drei Familien der gefallenen Soldaten haben wir bereits Kontakt aufgenommen“, berichtet Lucie Dufour, eine Schülerin der „Krone“.  Eine Familie in Sachsen erhielt die Dokumente sogar im Rahmen einer kleinen Zeremonie zurück, sagt die Schülerin. Zwei weitere Familien werden noch gesucht: eine davon in Polen und die andere in Niederösterreich. 

Die Soldaten sind laut Recherchen der Schüler in der Region Lothringen in Nordfrankreich ...
Die Soldaten sind laut Recherchen der Schüler in der Region Lothringen in Nordfrankreich gefallen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Der Zweite Weltkrieg hat auch österreichische Familien außeinander gerissen. Eines der Soldbücher ist beschriftet mit Alois Reschreiter, geboren 25.5. 1926 in Klausen-Leopoldsdorf, und verstorben am 6.9.1944 in Lothringen. Die Schüler kontaktierten schließlich die „Krone“ in der Hoffnung, über diesen Weg Nachfahren oder Verwandte des Soldaten zu erreichen.

Im Krieg war das „Soldbuch“ ein wichtiges Dokument von Soldaten, mit welchen sie sich ausweisen konnten.  
(Bild: privat)
Bild von NÖ-Soldat Alois Reschreiter. 
(Bild: privat)

Unter den Fundstücken befinden sich außerdem Fotos, die bislang keinem bestimmten Soldaten eindeutig zugeordnet werden konnten. Den Schülern geht es nicht nur um das Geschichte-Lernen, sondern auch darum,  Familien die letzte Habe ihrer Verwandten zurückzugeben. „Wir hoffen nun, dass wir durch unseren Aufruf direkte Verwandte von Alois Reschreiter finden“. 

Die Angehörigen sollen sich bei der Schülerin Lucie Dufoe unter ihrer Email:  lucie.nathalie54@gmail.com melden.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

