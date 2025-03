Politik oder Gericht? | „Schuldlos schuldig“

Politik oder Gericht? Diskussion bei der Redaktionskonferenz am Donnerstag Vormittag: Karl-Heinz Grasser, vielleicht der letzte Akt in seinem Gerichtsfall – wo in der Zeitung vom Freitag platziert man den Bericht darüber? Auf den innenpolitischen Seiten? Immerhin war der mittlerweile 56-jährige Kärntner sieben Jahre Finanzminister der Republik. Allerdings können sich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, jene, die um die Jahrtausendwende oder sogar noch später geboren wurden, an keinen Finanzminister dieses Namens erinnern. Kein Wunder, bekleidete er dieses Amt doch von 2000 bis 2007, als diese jüngeren Redakteurinnen und Redakteure den Kindergarten oder bestenfalls die Volksschule besuchten. Grasser, so belehrten wir sie, war zunächst als FPÖ-Minister, von Jörg Haider (ja, den kennen auch die Jungen) in die schwarz-blaue Regierung Schüssel I entsandt worden. Ab 2003 saß er in der Regierung Schüssel II als Kandidat der ÖVP im Ministerium – und galt nach der Niederlage der ÖVP unter ihrem Kanzler bei den Nationalratswahlen 2006 sogar als Kandidat für die Vizekanzler-Rolle der ÖVP in der neuen SPÖ-ÖVP-Regierung unter Alfred Gusenbauer. Daraus wurde doch nichts, anstelle des schillernden Grasser kam der farblose Wilhelm Molterer zum Zug. Der Sunnyboy aus Kärnten verließ die Politik und ist in einen schier endlosen Justizfall verstrickt. Der Rechtsfall eines Mannes, der seit 18 Jahren nicht mehr Politiker ist, auf der Politikseite? Nein, die Redaktions-Mehrheit fand: Das gehört auf die Gerichtsseite. Und so geschah es auch.