Final Countdown für Karl-Heinz Grasser und Co

Möglichkeiten von Bestätigung bis Freispruch

Auch wenn die Generalprokuratur, angesiedelt beim OGH, in ihrem „Croquis“ zur Erkenntnis gelangte, dass das Ersturteil beim zentralen Anklagepunkt „Untreue“ korrekt sei. Es tauchten zuletzt Infos auf, wonach es durchaus noch Unstimmigkeiten innerhalb des höchstrichterlichen Fünfersenats geben könnte. Theoretisch könnte also noch viel passieren. Vom Bestätigen der Urteile (gilt als wahrscheinlich ob der Empfehlung der Generalprokuratur), über Aufheben Teile des Verfahrens (zurück an den Start), Absenken des Strafmaßes bis hin zu einem Freispruch.