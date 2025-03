Schicksalstage für Ex-Minister Karl-Heinz Grasser

„Es ist keine Auszeichnung für einen funktionierenden Rechtsstaat, wenn ein Verfahren so lange dauert. Das ist nicht zumutbar für alle Beteiligten“, sagt Strafrechtsexperte Robert Kert am Mittwoch zu Armin Wolf in der ZIB 2. In der Tat wurden die mutmaßlichen Delikte vor mehr als 20 Jahren gesetzt.