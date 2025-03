Der stille Abschied von GAK-Trainer Rene Poms

Während in Medien längst über die plötzliche Ablöse von Cheftrainer René Poms berichtet worden war, herrschte am Donnerstag in Graz-Weinzödl Alltag. Die GAK-Juniors trainierten, auf Facebook machten die Roten Werbung für ihren Sichtungstag, starteten einen Ticketaufruf für den Start in der harten Qualirunde gegen Tirol.