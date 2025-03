Streit mit Heinz: Herrscht an Schulen Notstand?

Also habe ich erklärt, weshalb ich die Ausrufung des Notstandes verstehe. Der Familiennachzug der letzten Jahre hat viele Schulen extrem überlastet. So unterrichten bereits Studierende und immer mehr Quereinsteiger, auch wenn manche wenig geeignet sind. Kindergartengruppen sind überfüllt und werden häufig nur von einer Person betreut. Deutschförderung findet so kaum statt.