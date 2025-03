Pfanner: Mit Fruchtsaft 455 Millionen Euro Umsatz

So flossen etwa allein vergangenes Jahr 30 Millionen in Investitionen – etwa in die Erweiterung eines Hochregallagers in Enns sowie in Gebäude und Maschinen in der Stammsitz-Gemeinde Lauterach. Bis 2026 sollen weitere 50 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Vorarlberger Standorts gepumpt werden. Auch für das laufende Jahr ist Unternehmens-Chef Peter Pfanner optimistisch, er glaubt an ein „moderates, aber solides Umsatzwachstum trotz Konsumzurückhaltung“.