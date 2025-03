Urologische Probleme: Auf Pflanzenkraft setzen!

Fazit des Urologen: Die Phytotherapie ist in frühen Stadien der Erkrankung als alleinige oder ergänzende Behandlung gut etabliert. Aber auch die Pflanzenkraft muss mit Maß und Ziel eingesetzt werden. In der Behandlung von gravierenden, oder gar lebensbedrohenden Symptomen ist sie meist ungeeignet. Präparate aus pharmakologischer Herstellung sind wegen ihrer überprüfbaren Inhaltsstoffe und Dosierungen jedenfalls vorzuziehen. In der Apotheke nachfragen!