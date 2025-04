Die „heilenden Reise“ zweier Österreicherinnen

„Das hier ist ein Ort der Heilung. Allen Patienten gewidmet.“ Der Leiter des staatlichen Spitals im kleinen Ort Momella am Rande des Arusha Nationalparks in Tansania, Dr. Baraka, spricht aus tiefster Seele und mit Freude über seine Arbeit. Er hat in seinem Heimatland studiert und betont, dass Ärzte und Ärztinnen dort alles können müssen, egal welche Spezialisierung sie nach der Ausbildung wählen: Notfallversorgung, Infektiologie, Behandlung von Kindern und Schwangeren, Krebstherapie. Sie müssen Wunden nähen, bei Geburten helfen und Alterserkrankungen behandeln. Dass er mit seinem Team in einer gut ausgebauten Klinik zur Versorgung der lokalen Bevölkerung beitragen kann, ist nicht selbstverständlich.