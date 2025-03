Wien: Terrorismusverfahren steigen auf Rekordhoch

Auch die terroristischen Tathandlungen haben sich verändert, erklärte Obenaus weiter. Der Großteil der Fälle betreffe die digitale Verbreitung von Propagandamaterial an eine breite Zielgruppe, gefolgt von der Planung terroristischer Straftaten. In diesem Zusammenhang nannte er einen 14-jährigen Schüler, der am 10. Februar festgenommen wurde und sich seitdem in Untersuchungshaft befindet. Der mutmaßliche Anhänger der radikal-islamischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) soll einen Terroranschlag geplant haben.