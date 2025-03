„Er sagte: Alle Ungläubigen müssen sterben“

Wenige Tage nach dem Terroranschlag von Villach wurde bekannt: Auch Wien entging nur knapp einer Tragödie. Ein 14-Jähriger soll einen Anschlag am Westbahnhof geplant haben. Er wurde kurz zuvor in der Polytechnischen Schule in der Schopenhauerstraße von sieben Polizisten (vier in Uniform, drei in Zivil) verhaftet. Weder Eltern noch Schüler wurden danach über die Gründe informiert oder betreut. Erst als sie auf den Polizeifotos den USB-Stick der Schule erkannten, dämmerte ihnen die Gefahr. Sie äußern Kritik an den Behörden.