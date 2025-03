Doppelter Terror-Alarm: 16 Schüsse auf Amoklenker

Amoklenker 1:

Alles begann um 17.40 Uhr auf einer Baustelle im 14. Wiener Gemeindebezirk. Dort wurde der Transporter eines bekannten heimischen Familienunternehmens gestohlen. 35 Minuten später dann Großalarm in der Innenstadt. In Panik verschanzten sich Passanten und Touristen in umliegenden Geschäften. Der Mann am Steuer des entwendeten Kleinbusses raste durch die Fußgängerzone und krachte schließlich, wie berichtet, gegen die 21 Meter hohe Pestsäule.