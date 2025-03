Angeklagter hatte Vermieterin geschlagen

Besonders dreist: Auf der Fahrt ins Krankenhaus bittet der Peiniger sein Opfer, die Schuld auf ihren Mann zu schieben und diesen für die Verletzungen verantwortlich zu machen. Doch sie weigert sich. Es kommt zur Anzeige. Im Prozess entschuldigt sich der Angeklagte und betont: „Ich habe in meinem Leben viel Schlimmes gesehen. In meinem Kopf ist so viel los.“ Richterin Lisa-Sophia Huter spricht den Mann schuldig im Sinne der Anklage und verurteilt ihn zu einer teilbedingten Gefängnisstrafe in Höhe von 12 Monaten. Nach seiner Entlassung wird er angewiesen, sich seiner Vermieterin nicht mehr zu nähern. Außerdem muss er ein Antigewalttraining absolvieren und sich in psychiatrische Behandlung geben.