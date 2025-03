An Rindermast hängt auch Schicksal der Kälber

„Investition auf 25 Jahre“

Bei einer Umfrage unter Rinderbetrieben in Oberösterreich kam heraus, dass jeder vierte der 11.000 Rinderhalter ans Aufhören denkt, beziehungsweise die Übergabe auf die nächste Generation unsicher ist. „Eine Investition in einen Stall ist eine Investition auf 20 bis 25 Jahre“, so Dietachmair, der hofft, dass das Bauernsterben gebremst werden kann.