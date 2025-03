Bunte Kulinarik und jede Menge Konzerthighlights

Am Wochenende steht in OÖ Abwechslung auf dem Programm: Musikalischer Hörgenuss wird etwa mit Ludwig Seuss in Traun oder mit dem Duo von Crossing Strings in Mauthausen garantiert. Große Action und ein Blick in die Vergangenheit erwarten einen in Ebensee beim Nostalgie-Skifest. Und für kulinarische Genießer ist ein Besuch beim European Street Food Festival in Kirchdorf an der Krems genau das Richtige!