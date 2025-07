„Wie Raúl“! Real-Juwel macht Mbappe Konkurrenz

Ein echtes Eigengewächs

Gonzalo García kam im Alter von zehn Jahren in die Jugendakademie von Real Madrid und durchlief den gesamten Nachwuchs. In der U19 konnte er mit 35 Treffern schon damals groß aufzeigen. In der vergangenen Saison erzielte er unter seinem Vorbild Raúl in der zweiten Mannschaft 25 Tore in 36 Partien – und so wie es aussieht, kann er auch bei den Großen seine Torquote fortsetzen.