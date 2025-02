Ewigkeitschemikalie in heimischen Mineralwässern

Toxikologisch wurde TFA lange Zeit insbesondere von PFAS-Herstellern als weitgehend unbedenklich dargestellt. Doch Anfang 2021 zeigte eine Studie an Kaninchen schwere Missbildungen an Föten, verursacht durch TFA. Vom Hersteller wurde es in der Folge gemäß EU-Chemikalienrecht als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 eingestuft. Es steht im Verdacht, die Fortpflanzung, auch beim Menschen, zu gefährden.