Mobbing in Schule endete für Mädchen im Spital

„Der Bub stand an der Tafel und beschoss meine Enkeltochter, die in der Klasse saß“, schildert der Großvater. „Vorsätzlich“, betont er. Das Mädchen wurde dabei am Auge und am Kiefer getroffen, so stark, dass beides anschwoll und die Mutter zwei Tage später mit der Jugendlichen das Spital aufsuchte. Dort wurden eine leichte Prellung sowie eine Schwellung über dem Auge festgestellt – Anzeige gegen den Mitschüler wurde erstattet.