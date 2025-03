Diese Projekte werden trotz Geldmangels umgesetzt

Was können Gemeinden umsetzen, was müssen sie umsetzen? Mit diesen Fragen ist jeder Bürgermeister derzeit konfrontiert. Sinkende Ertragsanteile und immer höhere Ausgaben reißen große Löcher in die Budgets der Orte. Neben den Pflichtaufgaben hat es Straßwalchens Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) geschafft, zwei Projekte im Zentrum der Gemeinde für heuer durchzuboxen.