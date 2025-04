Radweg im Pinzgau wegen Felssturzgefahr gesperrt

Maßnahmen reichen nicht mehr aus

Schon bisher wurden durch die Gemeinde Weißbach und das Ziviltechnikbüro GEORISQ zahlreiche Maßnahme gesetzt, um eine sichere Nutzung dieser Radverbindung zu ermöglichen. „Der Radweg war in der Frost-Tau-Periode, in der Felsstürze wahrscheinlicher sind, gesperrt. Das war meistes von Oktober bis Anfang Mai der Fall. Es gab auch technische Maßnahmen wir Schutzdämme und vorsorgliche Sprengungen sowie Felsputzarbeiten. Mit Untersuchungen wurde die Situation immer wieder evaluiert, um treffsicher zu handeln. Aber all das reicht nun einfach nicht mehr aus, das Risiko für die Radfahrer und Fußgänger ist nicht mehr akzeptabel“, so Fegerl.