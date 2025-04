Titelverteidiger eliminierte Austria im “Elfern”

In einer Partie, die ein Auf und Ab bot, gingen beide Seiten zunächst fahrlässig mit ihren Chancen um. Das änderte sich auch nach Seitenwechsel nicht. Mit zunehmender Dauer geriet Gäste-Keeper Jurescha aber unter Druck, verhinderte einmal nur in extremis die violette Führung. Als die fiel (72.), konnte er auch nichts machen – Schwaighofer knallte eine verlängerte Flanke wuchtig in die Maschen. Im Gegenzug gab der Titelverteidiger aus Saalfelden aber nicht auf. Und kam prompt durch Gabriel Messias, der ins kurze Eck traf, zum Ausgleich (79.).