Spitzenreiter beendete Puch-Lauf mit Traumtor

Seekirchen gegen Puch – da war doch was! Richtig, im Hinspiel tat sich der Ligadominator vom Wallersee lange schwer, lag 1:2 hinten. Ehe ein später Chudoba-Doppelschlag das Spiel im Nachschlag noch drehte. Diesmal legte Chudoba sicherheitshalber schon früher selbst „Hand“ an und traf nach Ecke per wuchtigem Volley zum 1:0 (31.). Als Ex-Profi Neumayr mit seinem 18. Saisontor per Volley ins kurze Kreuzeck ein Traumtor gelang (68.), war das Spiel entschieden. Zuvor hatte der mehrfach verlängerte Ball nach einem Einwurf den Weg zu ihm gefunden, Neumayr legte ihn sich sehenswert vor und schloss eiskalt aus 14 Metern ab. Ihm fehlen damit nur zwei Tore auf Teamkollege Leitenstorfer, der derzeit mit 20 Goals die Schützenwertung anführt.