Spezial-Mikro für Schiri bei Bullen vs. Veilchen

Was Fans in der Formel 1 zu schätzen wissen, bringt Sky erstmals mit der „Referee Audio“ in enger Zusammenarbeit mit den ÖFB-Schiedsrichtern in die Bundesliga: Funksprüche und zusätzlich die Kommunikation des Schiedsrichters mit den Spielern auf dem Rasen im Live-Betrieb! Im Topspiel am Sonntag zwischen Red Bull Salzburg und Austria Wien wird Referee Markus Hameter mit einem Spezialmikrofon ausgestattet und stellt den Sky-Sehern die Funkverbindung mit seinem Schiedsrichter-Team zur Verfügung.