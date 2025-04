Aus für die Ramsau! Keine Nordische Ski-WM 2031

Heiß her ging es am Dienstag und Mittwochmorgen in der Ramsau rund um die Bewerbung für die Nordische Ski-WM 2031! Die ÖSV-interne Frist für die Einreichung der Unterlagen war eigentlich schon am Dienstag um 15 Uhr zu Ende, wurde auf Anfrage aber bis Mittwoch, 9 Uhr verlängert. Bis zuletzt stand eine Absichtserklärung der steirischen Landesregierung als letztes fehlendes Dokument aus.