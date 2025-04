Dreifache Weltmeisterin sucht noch das Feuer

Dreimal Weltmeisterin, dreimal Gesamtweltcupsiegerin und erst 23 Jahre alt. Valentina Höll ist im Mountainbike-Downhill seit mehreren Jahren unangefochten die beste Athletin der Erde. Das will sie auch in der heurigen Saison, die in zwei Wochen in Polen beginnt, wieder unter Beweis stellen. Wobei aktuell die Motivation noch fehlt. „Ich habe schon alles erreicht, wovon ich je geträumt habe. Deswegen suche ich gerade noch das Feuer. Aber wenn ich dann zum ersten Weltcup reise, die Athleten sehe und die Atmosphäre aufsauge, weiß ich wieder, warum ich es mache. Ich brauche manchmal einfach einen Tritt in den Hintern“, sagt Höll, die in Innsbruck wohnt, zuletzt aber bei ihren Großeltern im Pinzgau auf Besuch war. Sie lacht: „Dort sind die Spaghetti immer noch am besten.“