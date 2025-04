FC-Pinzgau-Legende will Karriere mit Titel beenden

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Oder im Falle vom FC Pinzgau und Austria Salzburg in einer Woche. Mittwoch (18) stehen sich die beiden Westligisten im Halbfinale des Landescups in Maxglan gegenüber, am Samstag will die Austria in Saalfelden den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel gehen.