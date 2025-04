„Wir wollen hier kein Heim für Suchtkranke haben“

In der Bolaring-Siedlung im Salzburger Stadtteil Taxham gehen Bewohner aktiv gegen Pläne vor, ein Pflegezentrum, unter anderem für Drogensüchtige, zu etablieren. Sie fürchten Gefahren für Kinder. Zudem sehen sie die Gemeinschaft in Gefahr – in einer Siedlung, die es ohnehin schwer hat.