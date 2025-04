Judo-Talent war beeindruckt von Kindheitshelden

„Alles ist größer, es sind mehr Fans da.“ Elena Dengg schwärmte von ihren Erfahrungen über ihre erste EM in der allgemeinen Klasse in Podgorica (Montenegro). Sportlich lief es aber nicht nach Wunsch. Die U21-Weltmeisterin aus Mariapfarr scheiterte in der ersten Runde der Kategorie bis 70 Kilogramm an der Deutschen Dena Pohl.