Porcia Center: Wer aufs Klo will, muss nun fragen

Die WC-Anlagen im Porcia Center in Spittal waren bisher für jeden zugänglich. Doch das ist nun Geschichte. Denn in den vergangenen Wochen wurde die Anlage regelrecht verwüstet. Höhepunkt der Verwüstung war in der Faschingsnacht. „Da sah es ärger aus als in einem Schweinestall“, ekeln sich Bürger.