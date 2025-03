Die Tops und Flops bei den Gemeindewahlen

Das Ländle hat am Sonntag die neuen Gemeindevertretungen gewählt, zudem stand in 61 Kommunen die Bürgermeister-Direktwahl an. Es gab viele überraschende Ergebnisse, unerwartete Triumphe, aber auch bittere Pleiten. Die „Krone Vorarlberg“ hat die größten Gewinner und Verlierer aufgelistet.