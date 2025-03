Feuchtfröhlicher Start in Schweizerhaus-Saison

Vielerorts suchen die Gastronomiebetreiber verzweifelt Personal, auch im Schweizerhaus war man davon teils betroffen. Dank einer Personaloffensive sei man aber gut aufgestellt: „Wir haben jetzt auch genug Kellner. Wir haben auch mehr in Schulungen investiert und haben die Anzahl an Fortbildungen verdoppelt“, so Kolarik.