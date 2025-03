So viel kostet das Krügerl heuer im Schweizerhaus

Es ist die 105. Jubiläumssaison für die alteingesessene Gastrofamilie Kolarik. In jedem Reiseführer als Touristen-Ausflugsziel im Prater vertreten, ist das Schweizerhaus mittlerweile über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Mit 190 Mitarbeitern – Küche, Kellner und Verwaltung – gilt der Traditionsbetrieb auch als großer Arbeitgeber in Wien. Jetzt blickt man dem Saisonstart entgegen: Nach knapp fünfmonatiger Winterpause fließt in knapp einer Woche, am 15. März, das Bier wieder aus den Zapfhähnen. Dazu werden traditionell die knusprigen Stelzen und Kartoffel-Puffer verspeist.