Ben Affleck gesteht: „Habe nicht viele Freunde“

„Ich habe riesiges Glück, einen Freund wie Matt zu haben.“ Echte, tiefe Freundschaften sind in Hollywood Mangelware. Das weiß Ben Affleck nur zu gut. Der „Batman“-Star enthüllte im „Business Insider“, dass er sich außer auf seinen Kindheitsfreund Matt Damon auf so gut wie niemanden in der Filmbranche verlassen kann.