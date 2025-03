Wann sollen Österreicher in Pension gehen dürfen?

Michael Ludwig (SPÖ): In meiner Jugend war ich als Kramanzer (bedeutet so viel wie Gastronomiehilfskraft) tätig, um meine Mutter zu unterstützen. Das waren sehr wertvolle Erfahrungen, durch die ich die harte Arbeit aller, die in der Gastronomie tätig sind, umso mehr zu schätze.

Bettina Emmerling (NEOS): Sehr gute. Ich war Kellnerin. War anstrengend, aber auch sehr lustig.

Karl Mahrer (ÖVP): In meinem ersten Job war ich als Verkäufer in einem Schallplattengeschäft am Wiener Brunnenmarkt tätig. Diese Zeit war geprägt von einem harmonischen und kollegialen Miteinander und dem Bestreben vieler Menschen, sich durch eigene Leistung etwas aufzubauen.

Dominik Nepp (FPÖ): Mein erster Ferialjob, war tatsächlich Lagerarbeiter und musste dabei Bestände einsortieren und zählen.

Judith Pühringer (Grüne): Mein erster Job war als Nachhilfelehrerin in Englisch und Deutsch. Damit konnte ich mir dann meine ganze Schulzeit lang ein bisschen etwas zum Taschengeld dazuverdienen. Danach kamen Jobs in einem Supermarkt, in einem Verlag und in einer Bank.