Die vielen Baustellen der roten „Superministerin“

Reformiert werden soll auch die Sozialhilfe in Richtung Vereinheitlichung. Darin aufgehen soll zudem die Kindergrundsicherung - ein Herzensprojekt von SPÖ-Chef Andreas Babler. Man wolle zurück zur Ursprungsidee der Mindestsicherung: Ein Netz bieten, das Menschen in Not vor dem Abrutschen absichert, aber gleichzeitig wieder in den Arbeitsmarkt integriert. „Das ist die Zielrichtung. Das ist ein großes Projekt. Die Sozialhilfe neu hat sehr viele Beteiligte, darum ist der Tisch in meinem Büro jetzt so lang, wie er ist“, sagt Schumann schmunzelnd.