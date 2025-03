Radbrücke über den Rhein verzögert sich

Geld aus der Schweiz

Die „Agglomeration Rheintal“, bestehend aus dem Land Vorarlberg, dem Kanton St. Gallen sowie insgesamt 23 Gemeinden auf beiden Seiten des Rheins, erhält aus Mitteln des Schweizer Parlaments bis 2028 eine Kofinanzierung für Maßnahmen in der Siedlungs- und Landschaftsentwicklung, die auch grenzüberschreitend eingesetzt werden. So werden acht Mio. Euro der 24 Mio. Euro Schweizer Bundesgelder, die in die Region fließen, in Vorarlberg verbaut.