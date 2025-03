Vance erteilt Atomwaffen in Polen eine Abfuhr

„Aber ich wäre schockiert, wenn er eine Ausweitung von Atomwaffen nach Europa befürworten würde“, sagte er in einem Interview. Zuvor hatte Polens Präsident Andrzej Duda gefordert, dass die USA Atomwaffen in Polen stationieren solle. Diesen Vorschlag habe er bereits mit Keith Kellogg, dem US-Sondergesandten für die Ukraine und Russland, besprochen. Die Grenzen der NATO seien 1999 nach Osten verschoben worden, auf die Infrastruktur treffe das aber bisher nicht zu. Es wäre sicherer, wenn Atomwaffen bereits in Polen wären.