Blinde Sofia: Junges Leben und die Magie der Musik

Mit bekanntem Schlagzeuger am Werk

In dem Haus in einem typisch britischen Stadtviertel war einst Gitarrenlegende Jimi Hendrix für einen TV-Dreh zu Gast, Jahre später zog Annie Lennox vom kultigen Pop-Duo Eurythmics als Nachbarin ein. Für Sofias Aufnahmen mischte Schlagzeuger Ian Thomas mit. Auf sein Können vertrau(t)en absolute Größen des Business wie Paul McCartney, Eric Clapton, Sting, Elton John und Michael Jackson.