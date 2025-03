Keine Anklagen im Fall Anna „Schlag ins Gesicht“

Nächster Prozess Ende März

Und es kam auch schon zu Prozesses gegen zwei junge Syrer. Der Vorwurf: Sie hätten die Schülerin in der Umgebung des Antonsplatz in Wien-Favoriten vergewaltigt. In beiden Fällen erging ein rechtskräftiger Freispruch – der für Kritik sorgte. Am 24. März steht nun jener 18-jähriger Afghane vor Gericht, der im Sommer 2023 mit Anna in einer Beziehung gewesen sein soll. Die Anklage gegen ihn lautet auf „sexuellen Missbrauch Unmündiger“, versuchte „Nötigung“ und „Kindesmissbrauchsdarstellungen“.