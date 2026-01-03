Grassers Luxushausarrest: Haben Sie Verständnis?

Grasser wurde im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Oberste Gerichtshof bestätigte damit schwere Wirtschaftsdelikte, die dem Staat und damit der Allgemeinheit massiv geschadet haben. Verbrechen mit langem Schatten also, aber die Haft verbringt er nun an seiner sonnigen Luxusadresse. Viele Menschen können daher kaum nachvollziehen, dass gerade wegen der Schwere dieser Vergehen nun ein vergleichsweise milder Vollzug überhaupt möglich ist. Empfinden Sie das als gerecht?