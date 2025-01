Freispruch für Bursch (17) ist nun rechtskräftig

Der am vergangenen Dienstag am Wiener Landesgericht im Zweifel erfolgte Freispruch für einen 17-Jährigen, dem ursprünglich vorgeworfen worden war, Anfang 2023 in einer Parkgarage in Favoriten eine damals Zwölfjährige missbraucht zu haben, ist rechtskräftig. Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, wird die Staatsanwaltschaft Wien dagegen kein Rechtsmittel einbringen.