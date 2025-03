Messerjunge: „Wollte unbedingt ins Gefängnis“

Es sind beängstigende Szenen, die sich am späten Nachmittag des 11. Dezember vergangenen Jahres am Bahnhof Bregenz abspielen: Aus Langeweile lungert der 15-jährige Bulgare zunächst bei der dortigen Überführung herum. Als gegen 17.30 Uhr mehrere Reisende den Treppenaufgang hochgehen, zückt der er ein Messer und versucht mehrmals, auf den Oberkörper eines 20-jährigen Syrers einzustechen. Dem Zufallsopfer gelingt zwar zunächst die Flucht zum nahegelegenen Busbahnhof – doch nur 13 Minuten später geht der Bursche erneut mit dem Messer auf sein Opfer los und versucht, diesem die sechs Zentimeter lange Klinge in den Leib zu rammen. Wieder kann der 20-Jährige die Messerattacke abwehren. Wenig später wird der 15-jährige Gewalttäter von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.