Hobbygartler rätseln: „Wohin mit dem Grünschnitt?“

Mit den steigenden Temperaturen blühen nicht nur die Gärten in Linz auf – sondern in den vergangenen Tagen oftmals auch der Frust der Hobbygärtner. Denn während in Kleingärten, Hinterhöfen und auf privaten Grünflächen bereits emsig Hecken gestutzt und Beete umgegraben werden, wissen viele nicht, wo sie den Grünschnitt entsorgen sollen.