Eine „sinnsationelle“ Auferstehung

Wer das „Ristorante Sinnsationell“ öfter besucht hat, wäre nie auf die Idee gekommen, dass das Lokal mit gravierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Selbst unter der Woche sind in der Regel alle Tische besetzt, das Telefon klingelt in Dauerschleife, es ist ein stetiges Kommen und Gehen, die italienische Küche genießt nicht nur bei Bregenzern einen glänzenden Ruf. Und immer mittendrin: Mario Sinn, der Patron des Hauses, wobei als Inhaberin seine Ehefrau Christine firmierte. Hier, so konnte man meinen, ist die gastronomische Welt noch in Ordnung.