Wo ist das Einhorn? Wer Symbole deutet, versteht

Gewisse Symbole haben in der Kunst zu einer bestimmten Zeit eine genau definierte Aussage. Spannend! Also auf zur Ikonographie-Führung mit Zsuzsanna David im Kärnten Museum. Ikonographie – vom Griechischen eikon = Bild und graphein = schreiben – meint Bildzeichen. „Wir kennen christliche, profane und antike Bildzeichen“, erzählt die Kunsthistorikerin und lädt die Gruppe ein, ein großformatiges Bild zu betrachten, das einst (ab 1460) am Flügelaltar in Katharina im Bade in Bad Kleinkirchheim zu sehen war (rechte Seite unten rechts). Neben der Mutter, die man nicht zuletzt am Heiligenschein als thronende Madonna erkennt, sehen wir das Jesuskind, die musizierenden Engel, die, weil in der Hierarchie unwichtiger, kleiner dargestellt sind. Und: Maria gibt Jesus einen Apfel.