Sozialministerin will Pensionsalter nicht anheben

„Die Langzeitversicherungsregelung bleibt, das ist klar“, sagte Schumann. Insgesamt sei das Ziel, die Menschen länger und gesund in Beschäftigung zu halten. Laut Regierungsprogramm soll der Bereich der Pensionen bis 2031 einen Konsolidierungsbeitrag von 2,9 Milliarden Euro leisten, die Hälfte davon bis 2028. Die Einschnitte betreffen auch einen höheren Krankenversicherungsbeitrag für Pensionistinnen und Pensionisten. „Also grundsätzlich, das umzusetzen, macht keine Freude. Aber wir sind an das gebunden, was von den vorigen Verhandlern an Brüssel gemeldet wurde.“