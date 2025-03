Sparpaket im ORF: Ruinieren Gagenkaiser die Pläne?

Ein Jahr danach steht nun die nächste Gehalts-Veröffentlichung mit Ende März an und im Stiftungsrat am Donnerstag am Küniglberg versicherte Generaldirektor Roland Weißmann, dass er schon Wirkung gezeigt hätte. Die Nebenbeschäftigungen sollen bereits signifikant reduziert worden sein. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass auch die neue Liste der Gagenkaiser nicht so recht ins Bild des sparsamen ORF passen wird.