Dank Schießstipendium von Bad Goisern in die USA

„Wir hatten uns heuer gar nicht zu viel erwartet“, sagt mit Nikolaus Blamauer der Mannschaftsführer der Sportschützen aus Bad Goisern. Denn nach den „fetten Jahren“, in denen man zwei Titel und einmal Platz vier holte, verpasste man heuer das Bundesliga-Finale. Altach, Innervillgraten, Scheffau und Thaur machen sich nun am Wochenende in Hohenau den Titel aus.