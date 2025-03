Immer mehr Menschen müssen zur Schuldnerberatung

Einkommen oft am Existenzminimum

Bei 36,2 Prozent aller Personen, die 2024 zum ersten Mal eine staatlich anerkannte Schuldenberatung in Anspruch nahmen, lag das Einkommen maximal am Existenzminimum. Orientierung: 2024 lag der Grundbetrag des nicht pfändbaren Existenzminimums bei 1217 Euro.